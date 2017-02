Artiklen: Muligt flertal for at lade domstole afgøre skilsmisser

Muligt flertal for at lade domstole afgøre skilsmisser

Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mener ikke, at systemet fungerer i dag og er fortaler for at lade domstolene afgøre skilsmissesager.

Der tegner sig et politisk flertal for alene at lade domstolene afgøre skilsmisser. Det skriver Jyllands-Posten onsdag.

- Det bliver en domstolsløsning, hvis vi skal være med. Ved domstolene gælder de almindelige retssikkerhedsprincipper, så alle parter bliver hørt, og alle sagens aspekter belyst, siger hun til Jyllands-Posten.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er på vej med et forslag, der skal tage toppen af konflikterne mellem fraskilte forældre i Danmark.

Ministeren ønsker en såkaldt "enstrenget" familieretlig myndighed. I dag foregår højkonfliktfyldte sager både i Statsforvaltningen og fogedretten.

Venstre ser også gerne en anden model.

- Venstre ønsker en enstrenget model med størst mulig retssikkerhed og faglighed. Vi finder ikke den nuværende ordning optimal, siger socialordfører Carl Holst (V) til avisen uden dog at ville tage ordet "domstolsmodel" i munden.

Dansk Folkeparti er ligeledes positive over for en ny model.

- Vi har ikke lagt os helt fast endnu, men vi er meget optaget af at få det forenklet og med kun én indgang.

- Som det er nu, kan systemerne ikke tale godt nok sammen, og det går ud over børnene, så jeg tror, det trækker i retning af en domstolsmodel, siger familieordfører Karin Nødgaard til Jyllands-Posten.

Mai Mercado kan endnu ikke sige noget om, hvordan det konkrete forslag kommer til at se ud. Men ministeren forventer at have et forslag til et nyt system klar om et par uger.

- Det er min intention at komme med et forslag, som i højere grad sikrer et enstrenget system, så man ikke skal bevæge sig mellem to systemer.

- Det er både tidsforlængende og opslidende for parterne, fordi det inviterer til flere kamparenaer forældrene imellem, lød det mandag fra ministeren.