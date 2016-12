Terrornetværk interesserer sig mindre for Danmark på grund af Muhammed-tegningerne i dag end for nogle år siden. Det viser norsk forskning.

Muhammedtegninger fortrængt af IS-mål

Ifølge forskergruppen, der ifølge avisen er en af Europas førende, er en af årsager, at de såkaldte Muhammed-tegninger ikke spiller den samme rolle for eksempelvis Islamisk Stat som for al-Qaeda.

Ifølge det norske Forsvarets Forskningsinstitutt har terrorgruppers interesse for Danmark ændret sig fundamentalt i takt med Islamisk Stat er begyndt at fylde mere blandt internationale terrornetværk.

Forskernes fund stammer fra en artikel i tidsskriftet Perspectives om Terrorism.

I artiklen står, at mens der har været en stor stigning andre steder i Europa, er "antallet af plots mod Skandinavien dog faldet drastisk i de senere år" sammenlignet med 2008 til 2011, skriver Politiken.

- Truslen toppede efter genoptrykningen af Muhammed-tegningerne i 2008 og frem til bin Ladens død i 2011, siger seniorforsker Petter Nesser, der en af artiklens tre forfattere, til Politiken.

- Det var resultatet af en målrettet informationskampagne og stærk opfordring fra al-Qaedas øverste ledelse om at straffe Danmark som hævn for tegningerne. Men IS har andre lande i Europa som deres primære mål.

Islamisk Stat har især sin opmærksomhed rettet mod Frankrig, men også Storbritannien og Tyskland er udsatte.

Samtidig retter angrebene sig nu i højere grad mod tilfældige civile end mod mål af "stor symbolsk betydning som politi, soldater, jøder og tegnere, der angiveligt har fornærmet profeten Muhammed", står der i artiklen.

Ifølge Petter Nesser gjorde al-Qaeda tegning-affæren til en særlig dagsorden, da bevægelsen ledte efter en sag med bred offentlig appel i muslimske kredse.

Men i de seneste år har al-Qaeda stået i skyggen af det konkurrerende IS.

Petter Nesser mindes ikke have set udtalelser fra den øverste ledelse i IS, der udpeger Danmark som et specifikt mål på grund af tegning-sagen.