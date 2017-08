Motorcykelbetjente i pap skal få bilister til at sænke farten

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har taget et nyt middel i brug i kampen for at få flere bilister til at sænke farten.

Det rapporterer TV Øst.

En lignende kampagne med skilte af motorcykelbetjente for 20 år siden var en af de mest effektive fartkampagner, som Rådet for Sikker Trafik har gennemført.

Det fortæller Erik Mather, leder af færdselspolitiet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Derfor tager vi idéen op igen og håber, at vi kan minde bilisterne om at tænke over deres fart.

- Vi vil meget hellere have, at folk ser den her (en papfigur af en motorcykelbetjent, red.) og tænker over deres fart, end vi vil udskrive en masse bøder, siger Erik Mather til TV Øst.

Efter planen skal kampagnen fortsætte til udgangen af året.