Morten Østergaard: Niels Helveg var min læremester

- Det er med stor sorg, at jeg i dag fik meddelelsen om, at Niels Helveg Petersen er død. Det er en af de helt store ikke bare i Radikale Venstre, men i dansk politik, som nu er gået bort, skriver han på Facebook.

- Jeg er dybt taknemmelig for at have haft det privilegium at arbejde tæt sammen med Niels i Folketinget. Det var på en gang underligt og fantastisk at være kollega med en institution i dansk politik.

- Et forbillede og en læremester. En mulighed for at lade sig besmitte med Niels' tilgang til arbejdet: Politik er for vigtigt til at overlade til andre, skriver Østergaard.

Fra 1993 til 2000 var Niels Helveg Petersen udenrigsminister. Han var også økonomiminister før det.

- Niels har i mange forskellige roller sat sit klare aftryk på Radikale Venstre, Danmark, ja, verden.

- Jeg ved, at Niels især var stolt af som økonomiminister i Schlüter-regeringen at have fået bugt med de kroniske underskud på betalingsbalancen.

- Og som udenrigsminister i Nyrup-regeringen at have stået fadder til københavnerkriterierne, som skabte grundlag for EU's udvidelse mod øst - og stadig i dag sætter rammerne om eksempelvis forhandlingerne med Tyrkiet.

- Resultater som langt uden for radikale kredse og langt ud over Kongerigets grænser omgav Niels med respekt og en fortjent aura af Mr. Troværdighed, skriver Østergaard.

Han vil huske tilbage på Niels med et stort smil.

- Nu triller tårerne for Niels, fordi han er gået bort. Det er uendelig trist. Og alle mine tanker er med Niels' fantastiske familie, og de mange der havde ham kær.

- Han betød så meget for så mange. Men minderne om Niels vil altid fylde mig med smil for den, han var. Og respekt for det han skabte. Æret være hans minde, skriver Østergaard.

Niels Helveg Petersen blev 78 år.