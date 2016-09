Morten Ø's holdningsskift til hash er Jens Otto Kragsk

De Radikale har traditionelt været imod en legalisering af hash, og tidligere har partiet kun åbnet for forsøg med medicinsk cannabis. Men når partitoppen og baglandet lørdag mødes på Hotel Nyborg Strand, så er et forsøg med legalisering af hash på programmet.

Partileder Morten Østergaard har foreslået at frigive hash som et forsøg i tre år, hvor det skal sælges fra statslige butikker i hele Danmark. Han har ellers tidligere været imod forslaget.

- Jeg har skiftet holdning. Det er min tilgang til politik. Det er jo helt Jens Otto Kragsk: Man har et standpunkt, til man tager et nyt. Intet tyder på, at det har øget hashforbruget de steder i verden, hvor man har gjort forsøget, siger Morten Østergaard.

Hashsalg i statsejede butikker trækker tæppet væk under de kriminelle, som sælger stoffet, mener han.

Salget skaffer mindst én milliard kroner i årlig indtægt i København, hvor Christianias marked vejede tungest før christianitternes aktion mod Pusher Street.

Danmark får svært ved at frigive hash. Vi støtter The Single Convention, som 185 lande står bag. Konventionen har fra 1961 forbudt hash ligesom opiater og kokain. 1. januar 2014 tillod den amerikanske delstat Colorado salg af hash (cannabis) til privat forbrug.

- Det er naivt at tro, at vi kan komme hashhandel i Danmark til livs.

- Hvis vi vil mindske forbruget, er det så ikke på tide, at vi bruger sundheds- og socialpolitik samt forebyggelse i stedet for at prioritere så store ressourcer til politi og retsvæsen, spørger Morten Østergaard.

Spørgsmål: Nogle misbrugere får hashpsykoser, bliver passive og kommer aldrig i arbejde?

- Det argument har jeg selv brugt igen og igen. Vi har rigeligt med rusmidler. De giver os masser af problemer. Vi har ikke brug for flere. Men i Pusher Street har jeg aldrig set nogen uddele brochurer om, hvor man får hjælp mod misbrug, siger Morten Østergaard.

- Vi overlader hele markedet til en underverden, mener De Radikales leder.