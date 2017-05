Mor skal afhøres i retten om søns død

Kvinden, der er 32 år, sigtes for at have dræbt sønnen natten til søndag. Barnet var halvandet år.

En kvinde fra Lyngby er nu blevet i stand til at deltage i et retsmøde om sin lille søns død i weekenden.

I et grundlovsforhør søndag var kvinden ikke i stand til at være til stede. Det skyldtes, at hun var blevet indlagt.

Her besluttede en dommer i hendes fravær, at hun skulle varetægtsfængsles i fire uger - men reglen siger, at en person selv skal fremstilles for retten, lige så snart det er muligt.

Angiveligt fandt forbrydelsen sted mellem midnat og klokken 5.36 søndag morgen. På det tidspunkt fik politiet en anmeldelse om, at der var sket noget på en bopæl på Kastanjevej i Lyngby.

Da betjentene kom frem, besluttede de at indlede en drabsefterforskning.

Nordsjællands Politi var søndag tilbageholdende med at frigive oplysninger om sagen, som man betegnede som "en intern familiemæssig episode".

- Der er sket noget internt familiemæssigt, som vi undersøger for at få de rette proportioner i sagen, sagde efterforskningsleder Mogens Mogensen.

Anklager ved retsmødet tirsdag er Bente Schnack. Hun siger til Ritzau, at hun overvejer at bede om dørlukning.