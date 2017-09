Mor fængslet for at frihedsberøve datter i Pakistan

Kvinden blev anholdt lørdag, da hun ankom til Københavns Lufthavn i et fly fra Pakistan. Søndag blev hun varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

En 37-årig mor er blevet varetægtsfængslet for at frihedsberøve sin teenagedatter. Hun er sigtet for at have bortført sin dengang 17-årige datter til Pakistan i to måneder i 2016.

Kvinden har tilsyneladende opholdt sig i Pakistan i halvandet år, siden hun i 2016 rejste dertil sammen med datteren.

Pigens nu 42-årige far blev i juni i Østre Landsret idømt et år og seks måneders fængsel for at have holdt pigen indespærret i et hus i Pakistan.

Han blev imidlertid frifundet for at have forsøgt at gifte hende bort mod hendes vilje.

Pigen har i retten fortalt, at hun troede, at der var tale om en almindelig familietur, da hun i februar sidste år rejste med sin mor til Pakistan.

Men i byen Kohat nær Peshawar blev hun spærret inde i et hus og frataget sin mobil, penge og pas.

Det lykkedes pigen at få fat i en mobil, så hun kunne slå alarm og få hjælp.

Det førte til farens fængsling i Danmark, hvor han siden er blevet dømt.

Den danske ambassade i Pakistan fik udvirket, at pigen kunne rejse alene hjem fra Pakistan efter to måneder.

Det er uklart, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen.

Imidlertid kærede hun ikke varetægtsfængslingen.