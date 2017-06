Mor brændte datter på ballerne med opvarmet kniv

Et par er i Københavns Byret blevet frifundet for at have mishandlet deres datter.

Faren fik ikke sin dom mandag, da den afventer en mentalundersøgelse af ham.

Det oplyser sagens anklager, Lene Hjort.

Datteren, der i dag er 15 år, blev, fra hun var otte år gammel, udsat for forskellige former for vold.

Hun blev slået med flad hånd, en trælamel og tre-fem gange pisket på overarmene med en metalkæde fra en taske. Desuden snittede hendes far hende ved en lejlighed med kniv omkring højre knæ.

Moren slog hende flere gange med køkkenredskaber. En gang kastede hun en gryde i baghovedet på datteren, og en anden gang brændte hun hende på ballerne med en opvarmet kniv, så hun fik brændemærker.

Ifølge anklageskriftet skulle parret næsten dagligt have slået datteren med flad hånd i ansigtet, på overkroppen og armene og sparket hende på underkroppen, og de skulle månedligt have slået hende med trælamellen.

Det fandt retten dog ikke bevist, og parret blev derfor ikke dømt for mishandling, men for gentagne gange at have udsat datteren for vold.

Moren valgte at tænke over, om hun vil anke dommen til landsretten. Faren får som nævnt først sin dom på et senere tidspunkt.