Momskarrusel med kyllingekød sender direktør i fængsel

Ved Retten i Glostrup er han idømt tre og et halvt års fængsel samt en tillægsbøde på omkring 20 millioner kroner. Desuden skal han betale erstatning til Skat på 22,4 millioner kroner.

Omfattende svindel med moms i to selskaber har mandag kostet en 38-årig mand en fængselsdom og millionbøde.

Det skriver retten på sin hjemmeside.

Svindlen blev begået i et års tid fra starten af 2015 til 12. januar 2016 i to selskaber, som den 38-årige var direktør og eneanpartshaver i.

Kyllingekødet blev importeret momsfrit fra EU og videresolgt i Danmark med moms.

Men retten fandt det bevist, at der ved en række handler var brugt systematisk underfakturering, og at det havde karakter af en såkaldt momskarrusel.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på det store beløb, der var svindlet for, og at han groft havde misbrugt reglerne for opkrævning af moms.

Desuden lagde retten vægt på, at han kort efter, at det første selskab gik konkurs, indtrådte som direktør i det andet selskab, hvor han fortsatte svindlen.

Da sagen så offentlighedens lys, oplyste politiet, at man foretog en række ransagninger. Det skete på i alt fire adresser - i Rødovre, Kokkedal, København og i samarbejde med svensk politi på en adresse i Skåne.

En dansk-marokkaner har også været sigtet i sagen. Han er dog ikke blevet tiltalt. Sagen mod ham blev droppet i november 2016.

Siden er denne mand dog blevet anholdt i Spanien, hvor han blandt andet er sigtet for terrorfinansiering.

Foruden fængselsstraf, erstatning og bøde blev den 38-årige frakendt retten til at drive selvstændig virksomhed med handel og import af fødevarer i fem år.

Desuden må han ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Den 38-årige har under sagen nægtet sig skyldig, og han ankede på stedet dommen til Østre Landsret.