Ken B. Rasmussens bog "Livet, det forbandede" fik skandalen om den såkaldte tys tys-kilde, der havde mulighed for at overvåge kendte danskeres kreditkorttransaktioner, til at rulle.

Modtog dagligt sms'er fra tys-tys-kilde: Jeg vidste intet

Journalisten Ken B. Rasmussen insisterer på, at han stort set intet kendskab havde til hemmelig tys-tys-kilde.

Selv om journalisten Ken B. Rasmussen er manden, der i sin tid satte gang i nyere tids største medieskandale med bogen "Livet, det forbandede", afviser han i dag at have haft nogen nævneværdig berøring med den såkaldte tys-tys-kilde på Se og Hør.

I Retten i Glostrup erklærede den nu forhenværende ugebladsjournalist torsdag, at han ikke anede, hvordan kilden - en medarbejder hos IBM - gennem flere år var i stand til at fodre Se og Hør med oplysninger om kendte menneskers kreditkort.

- Jeg vidste intet. Jeg troede, at det var en kundeservicemedarbejder, der havde adgang til det med to klik på tastaturet, sagde han og afviste dermed ethvert kendskab til kreditkortkildens påståede lovovertrædelser.

Sammen med tre chefredaktører, journalisten Kasper Kopping og tys-tys-kilden er Ken B. Rasmussen tiltalt for på ulovlig vis at have skaffet og misbrugt de følsomme oplysninger.

I torsdagens retsmøde forklarede den kontroversielle journalist, at det var Kasper Kopping, der på Se og Hør havde den altovervejende kontakt med tys-tys-kilden.

Først senere - og kun som et perifert led - begyndte også Ken B. Rasmussen at modtage den stime af sms'er, som tys-tys-kilden sendte med oplysninger om de kendtes kreditkort.

- Det var forsvindende lidt, hvis overhovedet, at jeg brugte oplysningerne til noget som helst. Jeg havde gang i en masse andre ting og en masse andre artikler, forklarede den tiltalte.

På samme måde afviser han at have vidst noget som helst om, hvordan tys-tys-kilden blev aflønnet. Ifølge anklagen leverede kilden fra 2008 til 2012 oplysninger om 135 kendte til Se og Hør og modtog 430.000 kroner for det.

- Jeg ved intet om betalinger. Nul og niks, lød det i torsdagens retsmøde.

Specialanklager Morten Frederiksen havde imidlertid mere end almindeligt svært ved at tro på journalistens uvidenhed.

Blandt andet henviste han til Ken B. Rasmussens tidligere forklaringer til politiet og flere mails, der antyder, at den tiltalte udmærket vidste, at oplysningerne om de kendtes kreditkort var både svære og risikable at skaffe.

Hertil kommer, at Ken B. Rasmussen i forbindelse med udgivelsen af "Livet, det forbandede" i en række interview ikke lagde skjult på, at der var sket noget kriminelt, påpegede anklageren.