Mobil politistation sættes ind i bandekonflikten i København

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og Rigspolitiet har besluttet at åbne en mobil politistation i forbindelse med den verserende bandekonflikt i København.

Det fortæller Pape onsdag aften efter et møde med partierne i politiforligskredsen om bandekonflikten.

Politistationen åbner torsdag og bliver placeret på Nørrebro i et område med meget bandekriminalitet.

- Vi har også brug for at manifestere trygheden, og hvem der bestemmer. Derfor vil der fra i morgen (torsdag, red.) blive en mobil politistation på Nørrebro - som selvfølgelig skal være der, hvor det særligt presser sig på.

- Og så vil jeg på regeringens vegne på fredag komme med lidt flere tanker og initiativer til, hvad der skal ske, siger ministeren.

Københavns Politi har bedt om assistance fra Rigspolitiet. Det skal ifølge Pape være lokale betjente, der skal bemande den mobile station.

- Vi kan ikke flytte flere betjente frem, end der er. Så når man i det ene øjeblik vil prioritere klart og sikkert i en bandekonflikt, så er det klart, at det går ud over andre ting, siger Pape.

Ifølge TV2's oplysninger vil der være seks betjente på arbejde ad gangen på politistationen, der ikke vil være døgnbemandet.

På mødet fik justitsministeren og de andre politikere en briefing fra politiet om, hvordan situationen ser ud.

Han vil ikke uddybe, hvilke informationer han fik, men han fortæller, at han mener politiet har styr på konflikten, og at banderne er presset.

- De er hundeangste i øjeblikket. Det er derfor, de ikke står ude på gader og stræder.

- De gemmer sig hjemme i deres lejligheder. Når de kommer ud på gaden, og hvis de gør det mindste, så fanger vi dem og sætter dem i fængsel, siger han.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, mener, at den mobile politistation er et glimrende tiltag. Hun understreger også, at den ikke løser konflikten.

- Men den kan skabe en tryghed blandt borgerne. De kan komme ned og stille spørgsmål og fortælle politiet om noget, de ved, siger ordføreren.

Den mobile politistation har politiet allerede, og der skal derfor ikke investeres i en ny.

Åbningen af den mobile politistation kommer efter en periode med 18 skudepisoder i København på knap to måneder i København.

I sidste uge opfordrede Københavns overborgmester Frank Jensen (S) til at indsætte mobile politistationer i København efter nordjysk forbillede. Han har især peget på, at der er brug for en ekstra indsats på Nørrebro.