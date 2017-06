Mistanke om sjusk med mammografi på hospital i Viborg

Flere tusinde kvinder i Region Midtjylland vil snart få tilbud om en ekstra undersøgelse for brystkræft, selv om de allerede er blevet undersøgt for nylig.

En række patientklager førte til, at regionen via en intern kvalitetskontrol nåede frem til, at alle patienterne var blevet undersøgt af den samme overlæge.

Udvalgte patientforløb er siden blevet sendt til uvildig gennemgang på Rigshospitalet for at kontrollere, om de gældende retningslinjer er blevet fulgt.

Samtidig er den pågældende læge blevet fritaget for alle sine opgaver, og 3220 af de kvinder, som han har undersøgt siden 1. juli 2015, vil blive tilbudt en ny undersøgelse.

- Vi har ganske vist ikke fået endeligt svar på, om der er sket fejl, men vi vil ikke risikere at forsinke behandling for kvinder, der måske går rundt med brystkræft.

- Hensynet til vores patienter kommer først. Vi formoder, at det vil dreje sig om ganske få kvinder. Men én kvinde med uopdaget kræft er én for meget, siger Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Han understreger, at man ikke har grund til at stille spørgsmål ved det eksisterende screeningsprogram.

Det er udelukkende de efterfølgende undersøgelser af den pågældende læge, man nu går efter i sømmene.

Det ekstra sikkerhedstjek vil ud over en ny mammografi omfatte tre spørgsmål.

Afhængigt af resultatet og svarene vil de undersøgte kvinder blive undersøgt yderligere.

Den pågældende læge har været ansat i Viborg siden 2009. Før det arbejdede han på Regionshospitalet Randers.

Hvis man er blevet undersøgt af ham og efterfølgende har fået konstateret brystkræft, har man mulighed for at få erstatning. Regionen sørger for at informere de berørte via brev.