Mistanke: Afpressede loge ved at true med at afsløre ritualer

Ifølge sigtelsen mod manden skal han have forsøgt at afpresse Frimurerordenen for 33 millioner kroner.

Blev pengene ikke betalt, ville han offentliggøre optagelser af logens hemmelige optagelsesritualer, truede manden.

Kriminaliteten er ifølge sigtelsen sket i Danmark og i Norge.

Den 67-årige blev mandag udleveret fra Norge, og tirsdag blev han stillet for en dommer, der fandt mistanken mod ham stærk nok til en varetægtsfængsling.

Gennem næsten et år - fra 26. januar til 2. november sidste år - skal manden i hemmelighed have optaget videoer af rituelle ceremonier og møder i frimurernes bygning på Blegdamsvej i København og i logen i Norge.

Optagelserne brugte han angiveligt til at afpresse Frimurerordenen for 33 millioner kroner for at undlade at offentliggøre optagelserne. Afpresningen stod på fra 27. april til han blev anholdt.

Manden erkendte de faktiske forhold i sagen, men han nægtede at udtale sig yderligere i retten.

Han er foreløbig varetægtsfængslet i 27 dage.