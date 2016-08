Mistænkt i skudsag fra Christiania har siddet inde før

Den mistænkte for skyderiet på Christiania har tidligere siddet fængslet for et voldsomt drabsforsøg med kniv. Foto: Uffe Weng/Scanpix Denmark

Den mistænkte for skyderiet på Christiania har tidligere siddet fængslet for et voldsomt drabsforsøg med kniv.

Danmark - 01. september 2016 kl. 12:49 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 25-årige mistænkte for nedskydningen af to betjente og en civil person på Christiania natten til torsdag er ikke et ubeskrevet blad i politiets registre. Ifølge Ritzaus oplysninger har manden med initialerne MH tidligere siddet fængslet i forbindelse med et særdeles groft overfald på Amager tilbage i 2010.

Dengang blev en 21-årig mand overfaldet og stukket adskillige gange med en stor køkkenkniv, så han kun med nød og næppe overlevede. Den mistænkte for skyderiet på Christiania var på det tidspunkt 19 år, men alligevel mente politiet dengang, at han var hovedpersonen i overfaldet, da han gennem længere tid havde været oppe at toppes med offeret. Sagen var speciel, fordi det ikke kun var MH, der blev fængslet. Også hans far blev fængslet for overfaldet, og ifølge politiet deltog også MHs 16-årige lillebror. I nattens sag fra Christiania blev betjentene og den civile skudt, da betjentene standsede MH på en cykel på Christiania. Her havde han ifølge politiet den funktion, at han skulle indsamle dagens omsætning fra en hashbod. Den 25-årige fremstilles klokken 14.00 i et grundlovsforhør, hvor han vil blive krævet varetægtsfængslet. Da han imidlertid under anholdelsen blev ramt af skud fra PETs aktionsstyrke, vil han ikke selv være til stede i Københavns Dommervagt.

