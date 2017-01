Misbrugsekspert savner fokus på hashens bivirkninger

Cannabis, som er en fællesbetegnelse for hash og marihuana, kan være effektiv som medicin, lyder det fra en overlæge. Den kan være skadelig for hjernen, siger Dansk Folkeparti. Og sådan deler hash vandene.

Men den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete holder konference om hash, så debat om hash kommer der til at være rigeligt af.

Det kommer næppe til at dufte af hash på Christiansborg tirsdag.

På konferencen med navnet "Hash - reguleret legalisering?" skal fordele og ulemper ved hash diskuteres.

Henrik Rindom, der er overlæge i psykiatri ved Hvidovre Hospital og misbrugsekspert, peger på, at cannabis til medicinsk forbrug er givtigt i en række tilfælde.

- Den hjælper ved spasmer hos sklerosepatienter. Cannabis er effektiv mod kvalme under kemoterapi, og den er god ved forskellige former for smertebehandling, siger han.

Til gengæld peger han på, at de negative effekter ikke er blevet dyrket nok. På den front skal der forskes mere.

- Jeg skal ikke betvivle, at cannabis har en gunstig effekt på en række sygdomstilfælde.

- Vi hører dog ikke om skadevirkningerne. Der er i øjeblikket en promovering af cannabis som medicinsk produkt, men lægeligt set har vi et problem ved, at vi ikke kender nok til bivirkningerne, siger Rindom.

Dansk Folkeparti er med på, at cannabis kan have positive effekter som behandlingsmiddel.

Men stoffet skal styres benhårdt af lægepersonale, mener gruppeformand Peter Skaarup. DF vil ikke være med til at legalisere hash, siger han.

- Der er en risiko for at brede forbruget ud til flere end i dag. Det ville være forkert. Hash er dybt skadeligt for hjernen og kan give psykoser, siger han.

På den front er regeringspartiet Liberal Alliance uenig med DF.

- Man skal ikke straffe offerløs kriminalitet. I min verden er man ikke kriminel, fordi man nyder en joint, siger Christian Egelund, politisk ordfører hos LA.

Hos Landbrug & Fødevarer håber man på, at dyrkelse af hampplanten, hvor hash og marihuana udspringer fra, tager til.

Hamp kan også bruges som byggematerialer, tøj og kosmetik, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt. Så der er et potentielt stort marked for landmændene.

- Det positive vil være, at det giver arbejdspladser, vækst og udvikling i Danmark, siger han.