Ministre vil give frivillige længere snor fremover

Det skal i højere grad være muligt for dagpengemodtagere og efterlønnere at påtage sig frivilligt arbejde uden at blive trukket i offentlige ydelser.

De lufter i avisen Danmark et nyt udspil, der skal forhindre, at man bliver straffet for at udføre frivilligt arbejde.

Udspillet er inspireret af en forsøgsordning, hvor man tillod efterlønnere at arbejde på eksempelvis et plejehjem eller i en fitnessforening i op mod 15 timer om ugen. For dagpengemodtagere bliver grænsen 10 timer.

- Erfaringerne fra det forsøg er gode. Inden blev det diskuteret, om det ville fortrænge folk fra det almindelige arbejdsmarked.

- Den myte er nu blevet slået i jorden. Hvis offentlige institutioner bruger frivillige i stedet for at ansætte en pædagog eller en hjemmehjælper, rammer det kernevelfærden, men det er bare ikke det, der sker.

- Det interessante er, at den enkelte får et bedre liv, fordi man føler, at man kan bidrage med noget, siger Troels Lund Poulsen til avisen.

I fagbevægelsen er man dog skeptisk over for idéerne. LO mener, at det frivillige arbejde forlænger perioden, hvor en dagpengemodtager er arbejdsløs.

Og hos 3F er man bange for, at frivillige udkonkurrerer dem i lønnede job.

Det er vigtigt at få sat nogle rammer op, inden det eksploderer.

-Vi har for eksempel set, at det er løbet løbsk i frikommunerne, hvor frivillige går ind på kommunernes institutioner og laver almindeligt arbejde, siger Ellen K. Lykkegaard, der formand for den offentlige gruppe i 3F, til avisen.