Ministre til DF: Blå mandag står trods alt ikke i grundloven

Dansk Folkeparti førte an i debatten og advarede mod en udvanding af en god, gammel dansk tradition. Støttepartiet har tirsdag kaldt hele to ministre i samråd for at høre regeringens holdning til sagen.

På samrådet minder kirkeordfører Christian Langballe (DF), der selv er sognepræst, om, at grundloven forpligter staten på folkekirken.

Både undervisningsminister Merete Riisager (LA) og kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) betegner blå mandag som en "fin tradition".

- Men blå mandag er trods alt ikke en del af grundloven, minder kulturministeren om på samrådet.

Her slår undervisningsministeren samtidig fast, at der er visse ting, man ikke skal "detailregulere inde fra Christiansborg":

- Blå mandag er en fin tradition, men jeg synes, at lokale løsninger er at foretrække.

- Jeg skelner mellem regler, jeg som undervisningsminister skal stå på mål for, og traditioner, som jeg har en forventning om, at man kan bevare og dyrke lokalt, siger Merete Riisager.

- Hvis man suspenderer undervisningen for at give fri til blå mandag, så tæller det jo ikke med i opfyldelsen af timetallet, hvilket betyder at timerne skal lægges på skoleårets øvrige dage, tilføjer hun.

Mette Bock mener, at "der er vigtigere ting at diskutere end blå mandag":

- Det er en god tradition, men hvis det er fuldstændig afgørende for forældrene, så har vi jo et frit skolevalg. Så kan man jo i sidste ende vælge at flytte sine børn til en anden skole.

Blå mandag er ikke det eneste emne, Christian Langballe bringer til torvs.

Han påpeger også den "stedmoderlige behandling", som han mener konfirmationsforberedelsen får i folkeskolen, hvor der ikke alle steder sættes timer af til den i skemaet.

Også her lægger de to ministre op til lokale løsninger og lokalt ansvar.

- Konfirmationsforberedelse er ikke en del af folkeskolens undervisning, men kommunalbestyrelsen er forpligtet til at finde den nødvendige tid til det, siger Riisager.