Ministre skal forklare salg af overvågning til golfstater

Afsendelsen fik grønt lys fra Erhvervsstyrelsen i februar sidste år - kort før et omdiskuteret erhvervsfremstød til Saudi-Arabien med danske ministre og kronprinsparret.

Det er forargeligt og helt uacceptabelt, mener Enhedslisten og Alternativet.

De indkalder derfor erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i samråd og kræver en redegørelse for forløbet og et stop for eksport af overvågningsudstyr til diktaturer.

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, betoner, at Danmark ikke skal være "et smuthul for eksport af masseovervågning til undertrykkende regimer":

- Jeg frygter, at udstyret er blevet brugt til at undertrykke den demokratiske opposition, som Danmark aktivt burde støtte, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi kan ikke komme had og ekstremisme i Mellemøsten til livs, hvis vi fra Danmark og Vesten hjælper de undertrykkende regimer i Saudi-Arabien, Oman og Qatar, der er berygtede for at eksportere ekstrem islamisme.

Samlet har aftalen en værdi af 70 millioner kroner, skriver Information.

Alternativets freds- og forsvarsordfører, René Gade, ser også på sagen med største alvor:

- Jeg vil bruge alle mine parlamentariske handlemuligheder til at få den form for eksport stoppet - og ikke mindst identificere myndighedernes og de relevante politikeres ansvar, siger han i en pressemeddelelse.

Fredsordføreren stillede ministerspørgsmål i sagen for måneder siden, men svaret er, ifølge Gade, blevet forhalet, "og det har lugtet langt væk", mener han:

- Larmende tavshed og ministre, der ikke stiller op til interviews, er alt andet end lovende.

- Det er rystende, at tilladelserne er blevet hemmeligholdt. Det kan man kun have gjort, vel vidende om at man kunne være med til at muliggøre overvågning og mulig forfølgelse af civile aktivister.

I en mail til Information skriver erhvervsminister Brian Mikkelsen, at han vil se på, om den danske eksportkontrol skal skærpes.