Ministerkollega går i rette med Støjberg: Ingen kvoter

Det har fået Inger Støjberg til at varsle, at regeringen vil indføre kvoter for tosprogede elever, hvis ikke kommunerne selv gør noget ved problemet.

Men det er ikke regeringens politik, fastslår Merete Riisager.

- Vi er nødt til at sige, at den største forskel på elever med dansk baggrund og med indvandrerbaggrund ikke ligger i skolen, men i hjemmet.

- Derfor er regeringens politik at sige helt klart til indvandrerforældrene, at det er deres ansvar, at deres børn taler et godt og flydende dansk, når de møder op i skolen, siger hun.

Riisager mener ikke, at kvote for tosprogede elever løser udfordringen med, at de sakker bagud.

- Hvis det var så nemt, så havde vi ikke noget problem. Kommunerne har igennem en årrække forsøgt at fordele børn med indvandrerbaggrund, og resultaterne er udeblevet.

- Derfor ligger svaret et andet sted. Det handler om, at de ikke bare skal kunne tale dansk, når de begynder i skolen, men også have hjælp og opmuntring fra deres forældre, mener ministeren.

Det betyder ikke, at folkeskolen ikke også har ansvar for, at eleverne løfter deres faglige niveau. Men der er grænser for, hvor stort et læs, man kan trække.

- Skolens opgave er at lære børnene at læse, skrive og regne og at stå for andre faglige og sociale aktiviteter.

- Men det kan skolen ikke klare, hvis ikke forældrene spiller med. Derfor skal vi give et klarere signal til indvandrerforældre om, at de skal forberede deres børn på en skolegang i Danmark, siger Merete Riisager.