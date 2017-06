Ministerium skal have bedre styr på økonomien i nyt system

Statsrevisorerne overvåger, at statens - og dermed skatteborgernes - penge bruges, som Folketinget har besluttet det. Og at pengene forvaltes lovligt og effektivt.

- Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets styring af økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem har været utilfredsstillende, skriver de i en beretning.

- Ministeriet har således ikke etableret et tilfredsstillende grundlag for løbende at styre økonomien og har ikke fulgt op på budget, forbrug og leverancer, står der videre.

Statsrevisorerne mener også, at ministeriets oplysninger til Folketingets Finansudvalg om, hvordan ministeriet er nået frem til de forventede udgifter, har været "uigennemsigtige og usikre".

Der er dog også lidt ros til Skatteministeriet:

- Statsrevisorerne anerkender, at rammevilkårene har været udfordrende, idet Skatteministeriet i to år har afventet, at krav og indhold til det nye ejendomsvurderingssystem blev endeligt fastlagt politisk.

- Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at ministeriet har iværksat en række tiltag til at forbedre den nuværende økonomi- og leverancestyring, så styringen af projektet fremover bliver i overensstemmelse med gængse principper for økonomistyring.