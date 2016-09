Forsvarsministeriet har besluttet ikke at kære Østre Landsrets kendelse fra 22. august om forældelsesspørgsmålet i retssagen om 23 irakiske personers tilbageholdelse i forbindelse med den såkaldte "Operation Green Desert".

Ministerium accepterer landsrettens kendelse i irakersag

Forsvarsministeriet har besluttet ikke at kære Østre Landsrets kendelse fra 22. august om forældelsesspørgsmålet i retssagen om 23 irakiske personers tilbageholdelse i forbindelse med den såkaldte Operation Green Desert.

Forsvarsministeriet har ellers hævdet, at sagen er forældet. Denne påstand afviste landsretten og gav sagsøgerne medhold, og det har ministeriet nu accepteret.

Det betyder, at retssagen nu kan begynde.

Irakerne har stævnet ministeriet med et krav om godtgørelse på 60.001 kroner.

De påstår, at danske soldater var medvirkende til, at irakerne i 2004 blev udsat for tortur af irakisk politi.

Danske soldater havde taget dem til fange i den såkaldte Operation Green Desert og derefter overleveret dem til irakiske myndigheder.

- Det er i alle involverede parters interesse, at der snart kan blive sat et punktum for denne sag.

- Med beslutningen om ikke at kære kendelsen vil domstolene nu få mulighed for at vurdere sagens substans om Danmarks eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med deltagelse i "Operation Green Desert", siger forsvarsminister Peter Christensen (V) i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen slår ministeriet dog fast, at man ikke mener, at der er foretaget frihedsberøvelse i forbindelse med overdragelse af sagsøgerne til irakiske myndigheder, samt at reglerne er blevet fulgt.