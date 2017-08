Ministerier dumper egne mål for flygtningeelever

De havde ellers sat helt konkrete mål. Efter IGU-ordningen blev indført for et år siden, vurderede ministerierne tilsammen at kunne ansætte mellem 266 og 312 flygtninge "i nærmeste fremtid".

Regeringen opfordrer kommuner og arbejdsgivere til at ansætte flere flygtninge i de særlige IGU-forløb. Imens står det dog sløjt til med at få ansat flygtninge i de 19 ministerier.

Men det mål er langt fra indfriet. Der er i alt ansat 65 IGU-elever i ministerierne. Det viser Finansministeriets seneste samlede oversigt fra maj, som Ritzau har fået aktindsigt i.

- Det er et rigtigt dårligt signal at sende, lyder dommen fra professor Henning Jørgensen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

- Man har bundet sig til en målsætning, og det skal man leve op til. Det gør man så ikke, så der er nogle ledere, der har svigtet. Det giver alle andre i samfundet en opfattelse af, at man ikke tager det alvorligt.

IGU, der står for integrationsgrunduddannelse, var et hovedelement i sidste års storstilede trepartsaftale mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Målet er at få flere flygtninge i job ved at lade arbejdsgivere ansætte dem på en lavere løn og kombinere en toårig lønnet virksomhedspraktik med 20 ugers undervisning.

Efter ordningens fødsel betonede daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et brev til sine ministerkolleger, at selv om IGU'en er tiltænkt den private sektor, skal også statslige arbejdspladser støtte op:

- Alle ministerieområder skal bidrage til integrationen af flygtninge, og jeg vil derfor opfordre dig til at fastlægge et ambitionsniveau for antallet af IGU-elever, som dit ministerområde forventer at kunne ansætte i nærmeste fremtid.

Der er gået over et år, siden ministrene modtog brevet, og dermed må "i nærmeste fremtid" siges at være nået, mener Henning Jørgensen.

- De måltal er jo ikke kommet ud af den blå luft. Og ministerierne er en ekstra vigtig aktør, så de må se at komme i omdrejninger, siger han.

Kun 2 ud af de 19 ministerier har indfriet sine mål, nemlig Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og integrationsministeriet. Sidstnævnte har med 8 IGU-elever overgået målsætningen på 6.

Alle andre ministerier halter bagud - med det forbehold, at der kan være ansat flere IGU-elever hen over sommeren siden den seneste opgørelse.

Kirkeministeriet, der mente at kunne ansætte 50-60 flygtninge, har ansat 0. Uddannelses- og Forskningsministeriet havde samme ambition, men har ansat 2.

Flere ministerier har da også efterfølgende nedjusteret ambitionsniveauet, så det nu samlet set lyder på 254 til 299 stillinger.

I alt er der på landsplan oprettet 772 IGU-forløb i det første år med ordningen, som er et treårigt forsøg.