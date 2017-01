Flere af de chauffører, der kører ministrene rundt i landet, fortæller anonymt, at de i perioder bryder hviletidsbestemmelserne og føler sig til fare for trafiksikkerheden. Arkivfoto.

Ministerchauffører føler sig til fare for trafiksikkerheden

Flere chauffører fortæller, at de kører mere end det tilladte. Det konstaterede en rapport allerede i 2004.

Sådan kan en arbejdsdag for en ministerchauffør meget vel se ud.

Hent ministeren tidlig morgen i København. Kør til virksomhedsbesøg i Sønderjylland. Videre til arbejdsfrokost i Midtjylland. Rund af med et vælgerarrangement nord for Limfjorden, før turen går mod København igen.

Det beretter flere chauffører over for Ritzau. Med jobbet følger en naturlig tavshedspligt, så de fleste vil ingenting sige, og ingen vil udtale sig til citat. Men en god håndfuld bekræfter, at de kører mere end det tilladte og forsvarlige.

- Vi taler om, at vi ikke kan forstå, hvordan ministeren tør sætte sig ind bag i og falde i søvn, siger en anonym chauffør.

- Det er ikke unormalt med perioder, hvor arbejdsugen lyder på 90 timer, siger en kollega.

Allerede i 2004 konstaterede en undersøgelse fra Finansministeriet, at der i de fleste ministerier var problemer med at overholde hviletidsreglerne.

- Det er en væsentlig risiko for sikkerheden for såvel minister som chauffør samt for de potentielt involverede i færdselsuheld, lød det i rapporten.

Normalt skal der være minimum 11 timer mellem fyraften og mødetid. Men ministerchaufførernes hviletid kan ifølge en aftale fra 1981 nedsættes til otte timer - og endda længere ned "i ganske særlige tilfælde".

Men ifølge flere chauffører sker det oftere end i særlige tilfælde. Arbejdstilsynet har ellers godkendt aftalen på betingelse af, at der "så vidt muligt" ikke sker nedsættelse af hviletiden i flere døgn i træk.

- Systemet lukker fuldstændig øjnene, fordi alt omkring ministeren bare skal køre derudaf, og så håber man, at alt går, siger en chauffør.

Tilbage i 2008 pegede en tidligere ministerchauffør ligeledes på systematiske overtrædelser af hviletidsreglerne og den sikkerhedsrisiko, det udgør.

Finansministeriets undersøgelse blev i sin tid sendt i høring i de øvrige ministerier, men arbejdet blev aldrig færdiggjort. Derfor foreligger der ikke en endelig rapport.

Arbejdstilsynet gjorde efterfølgende ministerierne opmærksom på arbejdsmiljølovens bestemmelser og opfordrede til, at eventuelle problemer blev taget op i sikkerhedsorganisationen og arbejdspladsvurderingen.

- Nogle få ministerier har gjort noget ved det. Men hos de fleste sejler det bare videre, siger en chauffør.