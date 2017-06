Minister vil tvinge andelsforeninger til at høvle gæld af

Derfor skal foreningerne tvinges til at betale af på deres gæld i stedet for at gøre brug af de ellers populære afdragsfrie lån. Det er en af anbefalingerne fra en arbejdsgruppe, som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har nedsat.

- Problemet med andelsboligsektoren i dag er, at der er foreninger, som er nødlidende, selv om de fleste er sunde, siger ministeren og fortsætter:

- Konsekvensen er, at mange familier sidder med ondt i maven, fordi de ikke ved, om de kan blive boende i foreningen, hvis den er overbelånt og fuld af gæld. Derfor vil vi gerne have, at man høvler af på sin gæld, ved at der er afdrag.

Han peger på, at det vil gøre sektoren "mere robust".

En række sager med dybt forgældede og konkursramte foreninger fik tidligere på året ministeren til at stable arbejdsgruppen på benene. Den er nu klar med 13 anbefalinger, som bliver offentliggjort lørdag.

Ud over at ville spænde ben for at lade andelsforeninger optage afdragsfrie lån, er der også fokus på bestyrelsens ansvar, planer over foreningens økonomi flere år ud i fremtiden, og at andelshavere ikke får en for lav husleje efter en mulig konkurs.

Et af de helt store problemer, som har fået flere foreninger til at knække halsen, har været vurderinger af ejendommene. De har nogle gange ligget langt over den reelle værdi.

En løsning på det er dog ikke at finde blandt anbefalingerne.

- Arbejdsgruppen har noteret sig, at branchen selv er ved at se på det. Hvis den ikke kan løse problemet, kan jeg som minister komme med en bekendtgørelse. Men jeg vil hellere have, at branchen selv finder ud af det, siger Brian Mikkelsen.

Arbejdsgruppen består blandt andet af repræsentanter fra FinansDanmark, der arbejder for realkreditbranchens interesser, og Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

Brian Mikkelsen indkalder nu til forhandlinger om udspillet. Det sker formentlig først efter sommerferien.