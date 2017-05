Minister vil tøjle stigende brug af Kammeradvokaten

Opfordringen kommer, efter at nye tal fra Moderniseringsstyrelsen viser, at statens udgifter til Kammeradvokaten fortsætter sin stejle stigning. Fra 2009 til 2016 er udgifterne steget fra 230 til 426 millioner kroner.

Statens advokat, Kammeradvokaten, har i årevis reelt haft monopol på statens juridiske opgaver.

De seneste år har flere partier, inklusive Venstre, presset på for et monopolbrud. Men intet er sket.

- Vi har i dag en kammeradvokatordning, der ikke ligefrem er udsat for en sund konkurrence og med et forbrug, der stiger hvert år, skriver Sophie Løhde i en e-mail til Politiken og fortsætter:

- Derfor er der al mulig grund til, at vi i staten har større fokus på vores indkøb af advokatbistand. Det her er ikke godt nok i dag.

I brevet skriver ministeren med henvisning til kammeradvokataftalen fra 2015, at hun vil "opfordre til, at det i de enkelte ministerier overvejes, om aftalens muligheder for at indkøbe advokatbistand uden for kammeradvokataftalen kan benyttes i højere grad."

Hos advokaternes brancheforening, Danske Advokater, anerkender man Løhdes opfordring til ministerierne.

- Det er klart, at når man er oppe at bruge så store summer, giver konkurrenceudsættelse mening, så staten kan konstatere, om den får det bedst og billigst hos Poul Schmith eller hos andre, siger direktør i Danske Advokater Paul Mollerup.

Advokatfirmaet Poul Schmith er statens faste advokat.