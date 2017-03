Minister vil stoppe det offentliges ulige konkurrence

En række virksomheder oplever, at det offentlige breder sig ind på deres forretningsområder, melder DI.

Det er spørgsmål som disse, Dansk Industri vil rejse fredag. Her skal organisationen mødes med Sophie Løhde (V), der er minister for offentlig innovation

Og hvorfor skal kommunen tilbyde at pudse vinduer, når det er et erhverv, som private firmaer snildt kan udføre?

Når private psykologer tilbyder rådgivning om skilsmisse, hvorfor skal det offentlige så komme med et tilbud?

Dansk Industri mener, at kommunerne i nogle tilfælde tilbyder deres service til en lavere pris, end den reelt koster. For eksempel hvis de undlader at medregne udgifter til medarbejdernes kontorarbejdsplads.

- Det er afgørende, at vi får sat hegnspæle op for, hvilke aktiviteter den offentlige sektor skal udøve for skatteborgernes penge, siger Tine Roed.

- Og det er selvfølgelig helt afgørende, at man ikke udkonkurrerer private virksomheder for skattepenge, de selv har betalt.

Problemet med det, erhvervslivet opfatter som opgavetyveri, er stigende, mener DI. Det er i hvert fald det, organisationen hører fra sine medlemmer.

Og Sophie Løhde understreger i en pressemeddelelse, at hun tager advarslen om konkurrence på ulige vilkår meget alvorligt.

- Det skal der selvfølgelig sættes en stopper for, varsler hun.

På mødet fredag deltager en lang række erhvervsorganisationer. Også Kommunernes Landsforening og Danske Regioner kommer.

Fra regeringen kommer erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA). Og som nævnt Sophie Løhde.