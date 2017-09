Minister vil stoppe chikane og trusler i lokalpolitik

Han indkalder derfor alle Folketingets partier til drøftelse om chikane og trusler i lokalpolitik.

- Jeg indkalder Folketingets partier til drøftelse omkring, hvad vi kan gøre ved det her, siger han til Altinget.

Ministeren har ikke et konkret tiltag klar endnu.

- Det er for vigtigt til at komme med tre hurtige skud fra hoften. Vi skal sætte os ned og se dybere på, hvad omfanget og niveauet er. Så kan vi se, hvordan man kan håndtere det, siger han.

Trusler i mails eller per telefon opleves mest blandt lokalpolitikerne. 65 procent kommer den vej, viser Altingets rundspørge.

15 procent af lokalpolitikerne oplever at blive opsøgt på hjemmeadressen. Knap ti procent af truslerne er så grove, at der er tale om direkte dødstrusler.

- Man skal tage det her meget alvorligt. Vi skal selvfølgelig ikke finde os i, at de mennesker, der engagerer sig i demokratiet, skal udsættes for det her. Det er ikke bare noget, man skal leve med, siger Ammitzbøll.

Ministeren er ikke afvisende over for at bruge "hårdere midler" mod personer, der står bag trusler og chikane.

Socialdemokraten Torben Engholm fra Horsens Kommune er en af lokalpolitikerne, som er blevet chikaneret.

- Man er stoppet med at lave hærværk på min bil, men til gengæld er det fortsat på mine vinduer. Mit stuevindue er blevet smadret en gang, mit soveværelsevindue er blevet smadret to gange.

- Det med dækkene har stået på i over seks år. Man har stukket en meget spids genstand ind i siden af dækket, så det ikke kunne repareres. Man har også ridset min bil, siger han til Altinget.