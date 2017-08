Minister vil se på at blokere for ansøgninger om fracking

Af oppositionen og lokalpolitikere er han kritiseret for sin rolle i sagen om et hollandsk firma, som vil søge efter termisk energi, olie og gas på Lolland-Falster.

Ministeren siger nu, at han vil finde en model, hvor man fremover kan få lov til at søge efter olie og gas, uden at man senere kan søge om tilladelse til at gøre brug af den omstridte fracking-metode, der også kaldes fakturering.

- Selv om det er en helt klar forudsætning for at få tilladelse til fakturering, at de miljømæssige forhold er i orden, så er der stadig en skepsis.

- Så lad os få undersøgt, hvad det her vil betyde i forhold til fortsat at søge tilladelse, siger ministeren.

Meldingen kommer forud for to samråd om emnet torsdag.

Oppositionen frygter, at det hollandske selskab i fremtiden vil gøre brug af fracking, selv om selskabet Nail Resources har sagt, at det ikke er hensigten. Men samtidig at det ikke vil afvise det endeligt.

Ved fracking pumpes vand, sand og kemikalier ned i undergrunden for at øge trykket på olie og gasreserverne. Teknologien er kontroversiel, fordi der er risiko for grundvandsforurening.

Konkret beder ministeren Energistyrelsen om at se på konsekvenserne ved, at man i ansøgninger om olie og gas ikke på et senere tidspunkt kan få tilladelse til fracking på land.

Han vil dog ikke give håndslag på, at han vil fjerne fracking for fremtiden.

Partiet Alternativet vil gerne ændre loven, så regeringen ikke bare kan udstede licenser til efterforskning uden som minimum at få tilladelsen i høring og drøftet i Folketingssalen.

Den såkaldte "åben-dør-lov" kan give god mening, når den gør det nemmere at opsætte vindmøller. Men den bør ikke gælde for eksempelvis fossile brændstoffer, er argumentet fra partiet.

I Venstre har man hidtil ment, at sådanne sager er ren procedure grundet loven, og at det ikke behøver at blive diskuteret politisk.

Men det åbnes der nu op for.

- For mig er det vigtigt, at vi få undersøgt konsekvenserne for at se, hvad det vil medføre for den her åben-dør-procedure, der er, hvis vi fremadrettet betinger, at der ikke må anvendes faktureringer på land, siger ministeren.

Det har vakt opsigt blandt lokalpolitikere på Lolland og Falster, der ikke vidste, at et hollandsk selskab er ved at få tilladelse til at bore.

Derfor har ministeren bedt Energistyrelsen invitere kommunerne på Lolland-Falster til et møde, hvor "alle sten skal vendes".