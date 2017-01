Minister vil lade mor og far aflevere børn på skæve tider

Men samtidig gør forældrene kun i begrænset omfang brug af de tilbud, der findes, og ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) er der behov for at gøre åbningstiderne mere fleksible.

- Man kan vælge at se undersøgelsen som udtryk for, at børnefamilierne har den fleksibilitet, der behøves, siger hun.

- Men man kan også vælge at se det som et udtryk for, at det ikke er fleksibelt nok, og at de løsninger, der er tilrettelagt ude i kommunerne i dag, ikke passer godt nok til børnefamilierne. Jeg vælger faktisk at tro det sidste.

- Det er muligt at skabe mere fleksibilitet, så forældrene får løsninger, der passer bedre til dem, lyder det fra ministeren.

Regeringen barsler med et dagtilbudsudspil. Her vil et "idékatalog med gode eksempler" blive præsenteret.

Ministeren mener eksempelvis, at få manøvrer kan føre til, at flere forældre i højere grad benytter sig af tilbuddene.

- Hvis kommuner planlægger det, så der kommer en medarbejder med over i den anden institution på lukkedage, vil flere forældre sende deres børn over med ro i maven, siger Mai Mercado.

Hun henviser til, at mange forældre ikke vil sende deres børn over i andre institutioner på lukkedage, hvis de ikke kender pædagogerne.

Generelt mener Mai Mercado, at der er opstået en kultur blandt forældre, hvor det handler om at aflevere børnene tidligt.

- Hvis man kunne aflevere senere, ville der ikke være et kapløb om ikke at være den, der henter sidst. Så kunne børnene være afleveret på forskellige tidspunkter. Det kunne være, man først afleverede ved frokosttid.

Ministeren er ikke bekymret for, at det vil gå ud over pædagogernes arbejde med børnene.

- Dagtilbuddene skal passe til familierne. Det er jeg overbevist om, at man vil kunne organisere sig ud af, siger hun.