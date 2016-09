Minister vil lade kommuner afgøre hjælp til handicappede

- Reglerne i dag er for svære at gennemskue, og der er behov for at få luget ud i bureaukratiet. Det handler om at styrke borgernes retssikkerhed og sikre, at kommunernes administration bliver mere enkel i de enkelte sager.

Reglerne for handicappede og udsatte voksne er for indviklede, og derfor er der brug for en reform af serviceloven, mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V):

Ministeren har onsdag indledt forhandlinger om en reform. Hun vil blandt andet indføre et standardbeløb på merudgiftsydelsen, som dækker de ekstra udgifter, som handicappede har i forhold til andre.

- I dag skal enhver dokumentere selv de mindste udgifter med bilag. Der er forslaget, at dem, der har et mindre behov, får et standardbeløb, hvis man kan sandsynliggøre, at borgerens udgiftsbehov ligger inden for en grænse, siger Karen Ellemann.

Ministeren foreslår desuden, at de udsatte og handicappedes ydelser samles i et såkaldt indsatskatalog. Det betyder blandt andet, at kommunerne får mulighed for at lave skøn for, hvilke indsatser, der skal sættes ind.

Det mindsker de handicappedes rettigheder, at kommunerne kan foretage skøn - frem for, at borgerne har ret til en ydelse, advarer Danske Handicaporganisationer.

- Mennesker med handicap vil miste støtte med de nye planer. Vi frygter, at mange svage borgere ikke får nok støtte til at være inkluderet i samfundet og dermed får en dårligere hverdag, siger formand Thorkild Olesen i en pressemeddelelse.

Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, kritiserer ligeledes udspillet.

- Det virker som om, at man vil fratage borgerne nogle rettigheder og lægge mere over til nogle kommunale skøn. Den del er vi skeptisk over for, siger hun.

Karen Ellemann (V) afviser dog kritikken:

- Når man gerne vil sikre en samlet helhedsorienteret indsats, som bygger på en solid socialfaglig sagsbehandling, er det kun logisk, at man arbejder med et indsatskatalog i stedet for at sidde med dem enkeltvis.