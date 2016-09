Minister vil lade fængselsbetjente bruge peberspray

Fængselsbetjente skal have de bedste muligheder for at løse konflikter, mener justitsministeren

Justitsminister Søren Pind (V) vil give fængselsbetjente mulighed for at bære peberspray som en del af deres almindelige udrustning, oplyser TV2. Det sker ifølge TV2 på baggrund af en anbefaling fra fængselsbetjentenes fagforening, Fængselsforbundet.

- Når der opstår en nødsituation i de lukkede fængsler eller arresthuse, skal vores fængselsbetjente have de bedst mulige arbejdsvilkår til at løse konflikten, siger Søren Pind ifølge TV2.

- De står over for nogle af de mest hårdkogte indsatte, og det er vores opgave at give dem de bedste redskaber til at håndtere eventuelle krisesituationer.

Peberspray er ikke en del af fængselsbetjentenes almindelige udrustning i dag. Men de kan få tilladelse til at bære peberspray i særlige risikosituationer.

Kim Østerbye, der er formand for Fængselsforbundet, mener ifølge TV2, at der er brug for at styrke fængselsbetjentenes sikkerhed.

- Klientellet er blevet hårdere i landets fængsler og arresthuse. Derfor synes jeg, det er en god idé, at flere fængselsbetjente skal have lov til at bære peberspray, siger Kim Østerbye til TV2.

Mandag præsenterede Pind et forslag om hårdere straffe til indsatte eller varetægtsfængslede, der begår kriminalitet bag tremmer.

- Vi sætter folk i fængsel med det formål at sætte en stopper for deres kriminelle og utrygskabende adfærd i samfundet.

- Hvis de indsatte fortsætter den kriminelle færden bag fængslets mure, så skal hammeren falde særlig hårdt, lød det fra justitsministeren.