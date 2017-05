Minister vil hjælpe klemte museer før sommerferien

Det kan potentielt trække tæppet væk under flere af museerne, og derfor har politikerne på Christiansborg den seneste tid forsøgt at finde en løsning.

Arbejdsmarkedets Feriefond kræver, at en række museer og kulturinstitutioner betaler lån for flere millioner kroner tilbage tidligere end ventet.

Men der skal mere viden på bordet, før der kan findes en løsning, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Han igangsætter derfor en undersøgelse af sagen.

- Jeg ved, at de berørte museer og institutioner har brug for, at der findes en løsning snarest muligt, siger ministeren i en pressemeddelelse.

- Så snart undersøgelsen er færdig, vil jeg derfor indkalde aftalepartierne, og det er min ambition, at vi er klar med en løsning inden sommerferien.

Arbejdsmarkedets Feriefond hører under beskæftigelsesområdet.

Baggrunden for hele miseren er, at et flertal bestående af S, SF, R, K og V i 2014 besluttede at overføre 280 millioner kroner af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til staten.

Samtidig blev det præciseret, at fondens primære formål er at støtte vanskeligt stillede familier med ferieophold. Det medførte, at museerne blev bedt om at afvikle deres lån hos fonden før tid.

Den nye undersøgelse skal sikre, at "alle aspekter af sagen er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes beslutning om, hvad der skal ske med tilbagebetaling af lånene", skriver Beskæftigelsesministeriet.

- Reglerne på området er meget komplekse, og institutionernes økonomiske situation er vidt forskellige, siger Troels Lund Poulsen.

- Det er afgørende, at alle hjørner er ordentligt belyst, så vi kan finde en holdbar og fremtidssikret løsning på problemet.

Flere af partierne bag aftalen fra 2014 har forsikret, at hensigten ikke var at dræne museerne for midler - og at de er opsatte på at finde en løsning.

Det er Kammeradvokaten, der skal stå for undersøgelsen.