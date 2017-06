Minister vil have dagtilbud til at sælge sig selv

Det skal være lettere for forældre i Danmark at finde frem til den børnehave eller vuggestue, der bedst passer til deres børn.

I aftalen indgår en ny informationsportal. Den skal blandt andet gøre det muligt for forældrene at undersøge, hvilke madordninger de forskellige daginstitutioner har.

På den måde kan de bedre tage stilling til, om deres børn skal spise halal, økologisk eller vegetarisk.

- Jeg vil meget gerne gøre det let at vælge daginstitution, siger Mai Mercado.

- Det er også derfor, vi laver en informationsportal. Så man som forældre hurtigt kan gå ind og få overblik over, hvad der er i ens område af forskellige profiler.

Portalen har ifølge ministeren været et vigtigt emne for regeringspartiet Liberal Alliance.

Hun forklarer, at den skal gøre det muligt for institutionerne at gøre sig bemærket ved for eksempel at have særlige tilbud om bevægelse eller sprog.

- Det, at man kan sælge sig selv offensivt, tror vi egentlig bare vil være godt for forældrene, siger hun.

Aftalen om de danske dagtilbud er lavet mellem regeringen, Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti. Den fordeler 580 millioner kroner fra 2017 til 2020.

Et af hovedsporene i aftalen er, at forældrene friere skal kunne vælge, hvor deres børn skal passes, og her er informationsportalen vigtig.

Den skal også gøre det nemmere at se, hvor stor en andel af børnene i de enkelte vuggestuer og børnehaver, der har en anden etnisk baggrund end dansk.

Det får dog ikke børne- og socialministeren til at frygte, at forældrene ender med at søge mod de institutioner, der har flest børn med dansk baggrund.

- Det kan aldrig være dårligt, at man får et større vidensgrundlag, og at man ved noget mere om de forskellige institutioner, siger hun.

Andre oplysninger som eksempelvis åbningstider, kvadratmeter per barn ude og inde, skovtilbud, sygefravær og forældretilfredshed skal også fremgå af portalen.