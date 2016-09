Minister vil hæve straffen for chikane mod betjente

- Det er efter min bedste opfattelse helt naturligt at gribe ind over for den stigende chikane, vi oplever af frontlinjepersonale herunder politifolk, som på den måde ikke vil kunne passe deres arbejde i fred, siger Søren Pind.

Loven er blandt i alt 18 tiltag i den respektpakke, som skal i høring fredag.

I løbet af sommeren er en række politifolk blandt andet blevet chikaneret på en hjemmeside, hvor de fremstilles som forbrydere med billede, navn, adresse og telefonnummer, fordi de har arbejdet med at rydde Pusher Street på Christiania.

Og hos fængselsbetjentenes fagforening har man siden juli haft omkring 40 sager om trusler og overfald af fængselsbetjente. Senest mandag blev en fængselsbetjent overfaldet af to tidligere ansatte, da han stod foran sit barns institution.

Fængselsforbundet, der repræsenterer fængselsbetjentene, mener, at skærpet straf for chikane, sender et vigtigt signal:

- Straf kan aldrig stå alene. Jeg er ikke så naiv at tro, at den gerningsmand, som skulle finde på at overfalde en fængselsbetjent, tænker på, at han får et eller to år, siger Kim Østerbye, forbundsformand for Fængselsforbundet.

- Men det er et rigtig godt signal at sende, både til det kriminelle miljø og til de ansatte fængselsbetjente, at ministeren siger, at nu må nok være nok, siger han.