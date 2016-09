Det er et stort problem, at fordelingen af eleverne på landets gymnasier er så skæv, at der er opstået reelle ghettogymnasier, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

Minister vil gøre op med ghettogymnasier næste skoleår

Hun håber, at lovgivningen kan ændres, så der allerede fra næste skoleår er bedre mulighed for, at gymnasieelever med indvandrerbaggrund og etnisk danske elever går i samme klasse.

I dag tages der højde for geografi, når eleverne fordeles på gymnasierne.

- Det er et kæmpe problem, at vi har så skæv en fordeling på gymnasierne, at vi har fået reelle ghettogymnasier, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

I løbet af efteråret vil ministeren invitere partierne bag gymnasieforliget til forhandlinger. Med i forliget er Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

- Jeg håber, at forligskredsen og de politiske partier vil være med til at handle, så vi kan få nye fordelingsregler på gymnasier startende fra næste skoleår, siger hun.

Reaktionen kommer, efter at Langkaer Gymnasium i Aarhus-bydelen Tilst har opdelt eleverne efter etnicitet. På bare ni år er andelen af tosprogede elever på gymnasiet steget fra 25 til 80 procent.

For at undgå at der kun er ganske få etnisk danske elever i hver klasse, har gymnasiets rektor Yago Bundgaard besluttet at oprette fire klasser, hvor alle elever har anden etnisk baggrund end dansk. I de resterende tre klasser er fordelingen 50/50.

- De ghettogymnasier, vi ser i dag, er skidt for den enkelte elev, som ikke møder danske elever, danske normer og værdier. Men det er jo også skidt for integrationen i vores samfund. Derfor er der behov for politisk handling, siger ministeren.

Hos foreningen Danske Gymnasier påpeger formand Anne-Birgitte Rasmussen, at det er vigtigt med lokale løsninger. Udfordringen på landgymnasierne er nemlig en anden end den på gymnasierne i de store byer.

- Det vil være fornuftig med nogle decentrale løsninger, så de lokale fordelingsudvalg kan fordele eleverne ud fra de udfordringer, der er lokalt, siger hun.