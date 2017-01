Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) vil have den offentlige sektor til at køre længere på literen. Det skal blandt andet ske ved at luge ud i unødigt bureaukrati og sikre mere tid til kerneopgaverne ude i kommunerne.

Minister vil give offentligt ansatte tid til kerneopgaver

Sådan lyder det fra minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), der fredag taler for kommunale topfolk ved Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg.

Offentligt ansatte skal have mere frihed til at løse de opgaver, de er sat i verden for at løse for borgerne.

- Vi skal sikre, at medarbejdere får mere tid til at passe deres arbejde, til at løse kerneopgaver for borgerne, siger Sophie Løhde og nævner et eksempel:

- En typisk medarbejder i et jobcenter bruger kun en fjerdedel af tiden på borgerkontakt.

Det er første gang, Sophie Løhde møder det kommunale bagland som minister for offentlig innovation.

Budskabet fra ministeren er, at der er brug for en mere sammenhængende offentlig sektor, hvor man bliver bedre til at tænke på tværs af stat, regioner og kommuner.

Målet skal nås gennem afbureaukratisering og bedre ledelse, lyder det fra ministeren.

Sophie Løhde siger samtidig, at hun ikke har noget "fikst og færdigt" program klar for, hvordan forbedringerne i den offentlige sektor skal ske.

- Jeg rækker hånden frem mod kommunerne for at høre, hvordan vi sammen kan få skabt resultater.

- Og det er både os på Christiansborg, der skal kigge på at luge ud i proceskrav, og internt i kommunerne, siger Sophie Løhde til Ritzau.

Næstformand i Kommunernes Landsforening, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), tager godt imod ministerens melding.

- Vi glæder os til samarbejdet. Hvis vi skal skabe en stærk offentlig sektor, kræver det nytænkning, siger Jacob Bundsgaard.

Pernille Beckmann (V), der er borgmester i Greve Kommune, er enig med ministeren om behovet for at reformere den offentlige sektor.

Ministeren kan starte med at luge ud i nogle af de mange regler, hendes eget ministerium står bag, lyder det fra borgmesteren.

- Jeg håber, det starter oppefra, og at du kigger på din egne djøf'ere, der har udviklet en vanvittig skriftkultur, siger hun under debatten.

- Vores ledere er bange for embedsmænd, der kommer og slår os i hovedet og siger: I har ikke udfyldt statistik nummer et eller andet, siger Pernille Beckmann.

En køreplan for regeringens arbejde med at forny den offentlige sektor vil ifølge Sophie Løhde blive lagt frem inden længe.