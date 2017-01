Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll vil sende eksperter ud i kommunerne for at gøre op med bureaukrati, som kommunerne har pålagt sig selv.

Minister vil befri kommuner for selvpålagt bureaukrati

- Det, jeg tilbyder, er, at vi sender et team ud, som gennemgår selvpålagte regler, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Kommunerne skal have hjælp til at luge ud i bureaukrati, de har pålagt sig selv.

- Det er vores fornemmelse, at meget af det bureaukrati, der generer rundt omkring, er selvpåførte byrder af de enkelte kommuner, siger ministeren.

- Derfor vil vi godt tilbyde at betale for at få lavet en undersøgelse i de kommuner, der frivilligt stiller sig til rådighed, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Spørgsmål: Hvis der er noget at luge ud i, har kommunerne så ikke allerede gjort det?

- Engang imellem er det sådan, at man bliver blind i forhold til det, der er nærmest. Sneblind kan man vel kalde det.

- Så er det godt, at der er nogen udefra, der ser på tingene, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Han mener, det er et naturligt skridt, at statslige eksperter hjælper kommunerne med at rydde ud i unødigt bureaukrati.

På samme måde som kommunerne kan udfordre de statslige regler.

- Vi giver kommunerne mulighed for at udfordre de statslige regler med frikommuneforsøgene og med en ret til at udfordre statslig lovgivning.

- De får lov fordomsfrit at kigge på vores regler, og så mener jeg også, at vi fordomsfrit skal have mulighed for at kigge på dem, siger han.

Ministeren understreger, at forslaget ikke er ment som en provokation over for kommunerne.

- Nej bestemt ikke. Det er tænkt som en udstrakt hånd til at sikre, at vi får mere for skattekronerne, og at der ydes bedre service til borgerne, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Borgmestre, kommunaldirektører og økonomiudvalg fra hele landet deltager i Kommunaløkonomisk Forum, der finder sted torsdag og fredag i Aalborg Kongres & Kultur Center.