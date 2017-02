Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil gerne afskaffe bederum på landets uddannelsesinstitutioner. Men i stedet for at forbyde dem, som DF foreslår, vil hun gå i dialog med rektorerne. Arkivfoto.

Minister vil afskaffe bederum - men ikke med forbud

Regeringen er både imod bederum på uddannelsesinstitutioner, men også imod DF's forslag om at forbyde dem.

- Fordi jeg er en liberal minister, som anerkender, at der er et civilsamfund, som skal kunne agere. Det er fristende at lovgive, hver gang der er noget, man ikke bryder sig om, siger Merete Riisager.

Alligevel stemmer regeringen tirsdag imod et forslag fra støttepartiet Dansk Folkeparti om at forbyde bederummene. Hvorfor?

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil gerne af med bederum på landets uddannelsesinstitutioner. Og hun har magten til at lovgive mod dem.

Hun vil i stedet sende et hyrdebrev til landets rektorer, hvori hun vil bede dem "tænke sig godt om", før de tillader bederum på deres institution.

- Jeg mener slet ikke, der bør være bederum på uddannelsessteder. Det er jo netop uddannelsessteder - og ikke steder for fredagsbøn. Når vi ikke vil lovgive mod det, er det fordi, at der skal være plads til et ledelsesrum lokalt.

- Og problemerne er mere komplekse end bare spørgsmålet om selve rummet. Det handler om, at der er grupper, der ønsker at presse andre elever til at underkaste sig bestemte religiøse leveregler, siger ministeren.

Spørgsmål: Hvilken forskel kan et hyrdebrev gøre?

- Det kan sige til rektorerne, at vi anerkender problematikken, og at vi støtter dem i at lave lokale regler for, hvordan tingene skal fungere, siger Merete Riisager.

Det er ikke kun unge på danske uddannelser, der oplever "presset fra politisk islam", pointerer ministeren:

- Det pres og sammenstød ser vi i hele Europa. Og det løser vi ikke med et forbud eller et hyrdebrev. Men vi kan anerkende, at det er der, og vi kan planlægge sammen med rektorerne, hvordan vi håndterer det.

Flere rektorer og andre aktører på uddannelsesinstitutionerne melder dog, at de ikke oplever problemer i forbindelse med bederummene - hverken social kontrol eller religiøst pres.

Merete Riisager anerkender, at der "kan være nogle steder", hvor rummene fungerer gnidningsfrit:

- Men det er bestemt ikke alle steder. Jeg taler både med undervisere og rektorer, der oplever store kultursammenstød og vanskeligheder med at håndtere det.

Socialdemokratiet ønsker ligesom DF et forbud mod bederum. Men Folketingets største parti stemmer alligevel hverken for eller imod DF's forslag tirsdag. Partiet efterlyser mere viden, inden man stemmer.