Minister vil adskille elselskabers monopol og investeringer

Det er ikke hensigten, at elnettet, som elselskaberne har monopol på at drive, skal kunne finansiere investeringseventyr på andre områder langt fra selskabernes kerneforretning.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) lægger op til en skarpere opdeling mellem elselskabernes monopoldel og deres kommercielle aktiviteter.

- Man skal skille aktiviteterne ad, så der ikke er tvivl om, hvad der er monopolaktiviteter og hvilke områder, der er konkurrence på, siger han til Ritzau.

Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE), der tæller en række store virksomheder, ønsker en opsplitning af elselskaberne. Det skal sikre, at de kommercielle aktiviteter ikke blandes sammen med driften af elnettet.

Sagen har fået Socialdemokratiet til at afkræve en redegørelse fra ministeren. Den skal vise, om reguleringen sikrer, at de penge, kunderne betaler til elnettet, også går til at sikre elnettets udvikling.

- Hvis der er et ønske fra Socialdemokratiet om at få en redegørelse, så får de en redegørelse - og det kan de få, næste gang vi mødes i energiforligskredsen, siger ministeren.

Han henviser i samme åndedrag til den forsyningsstrategi, regeringen fremlagde i efteråret:

- Den lægger netop op til langt strammere krav, styrket konkurrence og adskillelse mellem monopol og kommercielle aktiviteter i selskaberne.

Lilleholt kalder samtidig sagen for et "wake up call" til elselskabernes ejere og til forbrugerne:

- Jeg er meget optaget af at sikre, at forbrugerne får så lave priser som overhovedet muligt. Men det er jo privatejede selskaber, hvor der i allerhøjeste grad er brug for, at ejerne er deres ansvar bevidst.

- Jeg kan kun opfordre forbrugerne til at vise en mere aktiv deltagelse og være opmærksom på, hvordan deres elselskab bliver drevet. I sidste ende er det mange steder forbrugerne, der har mulighed for at påvirke selskabet.