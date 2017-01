Minister vil åbne fiskeripakke indgået uden om regeringen

Således beder borgmestre fra otte kommuner i en fælles pressemeddelelse mandag om, at "den nationale fiskeripolitik kommer tilbage på et stabilt spor præget af bred politisk enighed".

Og den opfordring er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ikke sen til at kvittere for. Han inviterer partierne bag fiskeripakken til nye drøftelser.

- Jeg håber, at partierne vil lytte til kritikken fra borgmestrene og være indstillet på at tale om pakken, så vi kan finde en løsning, hvor fiskerne ikke ender som tabere, siger ministeren i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Borgmestrene peger på, at konsumfiskeriet i 2018 skal sikres "den reelle opskrivning af kvoten, som skal kompensere fiskerne for, at alle fisk, uanset størrelse, skal bringes i land":

- Vi har sammen med fiskerierhvervet en meget klar forventning om, at partierne bag fiskeriaftalen snarest muligt sammen med regeringen får genetableret en sammenhængende og positiv udvikling for fiskerierhvervet.

Den fælles pressemeddelelse er udsendt af borgmestrene fra Morsø, Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Thisted, Lemvig, Ringkøbing-Skjern.

Esben Lunde Larsen understreger, at protesten også tæller socialdemokratiske borgmestre.

- Et helt centralt problem er, at de kvoter, der hvert år lægges store kræfter i at forhandle hjem til danske fiskere, risikerer ikke at blive udnyttet. Det er en usikkerhed, som fiskerne ikke kan være tjent med, siger ministeren.

Da partierne uden om regeringen 6. december præsenterede fiskeripakken, hæftede de sig især ved, at den ville give "et massivt løft" til kystfiskeriet på de mindre fiskefartøjer og et øget fokus på det skånsomme fiskeri.