Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil stramme op på sanktionerne for folk, der tager velfærdsydelser med sig til konfliktzoner i eksempelvis Syrien. Arkivfoto.

Minister varsler meget hårde sanktioner mod syrienkrigere på ydelser

Regeringen undersøger "meget hårdere sanktioner" for fremmedkrigere, der tager velfærdsydelser med sig i krig.

- I min verden er de alt, alt for milde. Jeg åbner op for, at vi skal se på meget hårdere sanktioner, der gælder i meget længere tid.

På et samråd torsdag forsikrer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) således, at han er ved at undersøge mulighederne for skærpede sanktioner:

- Hvis en person dømmes for at være udrejst til konfliktzoner, skal man selvfølgelig tilbagebetale ydelser fra den periode, hvor man har været udrejst, siger ministeren.

Det er helt uacceptabelt, at man modtager eksempelvis kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension og samtidig deltager i en væbnet konflikt mod Danmark, lyder det.

- Danske velfærdsydelser skal ikke finansiere krigshandlinger i Syrien.

- Hvis man har fået tildelt en førtidspension, kan jeg ikke forstå, at man kan bevæge sig rundt i en krigszone. Det burde man jo være alt, alt for syg til at kunne.

I begyndelsen af året kom det frem, at 36 danske syrienkrigere fra 2012 til 2014 har modtaget penge fra statskassen, mens de har været udrejst.

Troels Lund Poulsen sendte efterfølgende et brev til kommuner og a-kasser, hvori han indskærpede, at der skulle strammes op. Og nu lover han "ny og skrappere lovgivning".

- Hvis man modtager kontanthjælp, skal der gives en sanktion i form af nedsættelse af kontanthjælpen. Hvis personen modtager dagpenge, skal der ud over krav om tilbagebetaling gives en sanktion i forhold til karantænetimer.

På samrådet kvitterer beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S) for ministerens svar:

- Socialdemokratiet er altid klar til at diskutere det og stramme, siger han.

Politiets Efterretningstjeneste har anmeldt de 36 fremmedkrigere til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 29 af dem er blevet mødt med krav om tilbagebetaling på i alt 672.000 kroner.

Der er ikke muligt at give et overblik over antallet af fremmedkrigere, der har modtaget førtidspension eller sygedagpenge.

Ministeren vil indkalde borgmestrene fra de berørte kommuner til et møde.