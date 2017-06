Minister udbyder universiteters miljøforskning

Alle danske og udenlandske universiteter kan byde, men et dansk universitetet skal have bevillingen.

- Det har jeg valgt, fordi det er ti år siden, vi lavede en universitetsreform. Vi skal sikre, at vi får den bedste kvalitet for de skatteyderpenge, som vi får rådgivning for, siger Esben Lunde Larsen.

- Derfor er det vigtigt med konkurrence. Så den, der klarer sig allerbedst i konkurrencen, får midler. Og vi får den bedst tænkelige rådgivning

Der udbydes årligt forskning og rådgivning for 731 millioner kroner. For ti år siden aftalte ministeriet med universiteterne, at de skulle forske og rådgive om miljø og fødevarer, forklarer Esben Lunde Larsen.

- Ligesom danske universiteter henter penge fra EU's forskningsprogrammer, så skal de sikre sig, at de kan levere til den danske stat. Derfor skal man også kunne konkurrere, siger Esben Lunde Larsen.

I 2018 vurderer Miljø- og Fødevareministeriet modellen. Her kan danske universiteter byde alene eller i samarbejde med andre danske og udenlandske universiteter.

Hver opgave, som udbydes, afgrænses fagligt. Alle opgaver skal efter planen udbydes inden 2022. De universiteter, som vinder, får som nu fire år til opgaven, påpeger Esben Lunde Larsen.

Spørgsmål: - Hvad kan I udbyde?

- Det er jo helt nødvendigt, at vi har et veterinært beredskab. At vi har sikkerhed om vor fødevare-situation. Derfor er der alt fra laboratorie- undersøgelser til et beredskab, siger Esben Lunde Larsen.

- Hvis der for eksempel opstår sygdom i vores kvæg eller svin.

I MRSA-sagen kritiserede forskere ministeren for, at danskeren er stadig mere resistente for antibiotika. Han afviser, at udbuddet har noget med sagen at gøre.

- På ingen måde. Dette er en dagsorden, jeg har argumenteret for som ordfører, og da jeg var uddannelses- og forskningsminister, siger Esben Lunde Larsen.