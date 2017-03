Minister truer tivoli-orkester der spiller for fulde huse

Musikchef for Copenhagen Phil er uforstående over for, hvorfor ministeren vil give hans orkester kniven.

Symfoniorkestret Copenhagen Phil er i færd med at teste et nyt koncept.

Noget man er svært uforstående over for i orkestret, der spiller fast i Tivoli og tager rundt på Sjælland.

- Det er overhovedet ikke blevet drøftet med os. Tværtimod har vi været til et møde i efteråret, hvor ministeren sagde, at hun gerne vil tage udgangspunkt i folkets behov.

- Og er der nogen, der møder folkets behov, så er det Copenhagen Phil. Vi henvender os til et meget bredt og stort publikum, siger musikchef Uffe Savery.

Han mener netop, at orkestrene har taget handsken op og tænkt nyt, selv om de blevet beskåret de seneste år.

- Vi er alle sammen pressede økonomisk, men det er vi jo i gang med at finde nogle løsninger på. Vi indgår partnerskaber med erhvervslivet og indgår samarbejder. Det gælder også de andre symfoniorkestre i landet.

Ministerens udtalelser bærer præg af manglende indsigt i, hvad orkestrene egentligt foretager sig, lyder det. For man kan ikke bare splitte ét orkester og flytte pladserne ud på andre.

- En musiker er ikke bare en musiker, og ethvert orkester har sin egen identitet, siger Uffe Savery.

Ifølge ham kan man heller ikke argumentere med, at der er for mange orkestre i landet. For efterspørgslen er stigende.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at man siger, at der er en overkapacitet af symfoniorkestre i København. For DR SymfoniOrkestret spiller for fulde huse, Det Kongelige Kapel drøner derudaf, og Copenhagen Phil spiller for fulde huse på hele Sjælland.

- Hvis man omstrukturerer og reducerer, så vil der være en masse opgaver, som i dag bliver efterspurgt, der ikke bliver løst.