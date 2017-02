- Det er godt for den enkelte flygtning, men det er også godt for økonomien, siger Troels Lund Poulsen (V) om det stigende antal flygtninge, der kommer ud i virksomheder.

Minister tror på mere opkvalificering af flygtninge i 2017

Onsdag skal han mødes med parterne for at evaluere den trepartsaftale, som regeringen og parterne sidste år indgik for at få flere flygtninge i arbejde.

Kommuner, arbejdsgivere og fagforeninger har leveret gode resultater i indsatsen for at få flere flygtninge i arbejde.

- Vi ser en helt anden politisk interesse - også fra arbejdsmarkedets parter - i at sikre en effektiv integration. Det er en stor opgave. Vi har rigtig mange, der skal ind på arbejdsmarkedet. Men vi skal udnytte de gode tider, vi er i nu, siger han.

Tal fra Dansk Industri har også vist, at flere flygtninge kom i arbejde eller virksomhedspraktik i 2016.

Til gengæld står det mere sløvt til med at få skabt såkaldte IGU-forløb.

Det er et uddannelsesforløb, der har til formål at opkvalificere flygtninge, der ikke kan levere arbejde til en værdi, som svarer til den overenskomstaftalte mindsteløn.

- Det vigtigste er, at flygtninge kommer ind på arbejdsmarkedet og får en ordinær beskæftigelse, siger Troels Lund Poulsen.

- Der har været nogle begyndervanskeligheder i forhold til IGU-forløbene. Men jeg begynder at blive mere optimist, og jeg tror, vi kommer til at se langt flere IGU-pladser blive skabt i 2017.

Ministeren vil bruge mødet med de andre aftaleparter på at få diskuteret "børnesygdomme" i trepartsaftalen.

- Overordnet set synes jeg, at vi en gang imellem skal tillade os at stoppe op og glæde os over, når vi ser gode tal i forhold til at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet, siger han.

- Der kan vi overordnet set være tilfreds med, at det nu for første gang i mange år for alvor går i den rigtige retning.