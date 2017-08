Minister tager afstand fra undervisningsmateriale om jihad

Men i et folketingssvar skriver hun:

- Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der fører tilsyn med, om de frie grundskoler overholder de fastsatte krav i lov om friskoler og private grundskoler med videre, og styrelsen er nu i fuld gang med at udføre tilsyn med Nordvest Privatskole i København.

- Generelt kan jeg sige, at vi har et ansvar over for elever i vores skoler og over for vores samfund til at sikre, at eleverne bliver demokratiske medborgere, og jeg finder det dybt alvorligt, hvis en skole for eksempel anvender undervisningsmateriale om jihad.

Jihad betyder "at anstrenge sig". Men i folkemunde forbindes ordet ofte med at føre hellig krig.

Det er folketingsmedlem Naser Khader (K), der har stillet ministeren spørgsmål om skolen. Han vil også høre, om ministeren mener, at skolen bør lukkes helt.

- Nu skal styrelsen først have mulighed for at gøre sit tilsyn færdigt, inden der tages stilling til, om skolen eventuelt skal lukkes.

- De frie grundskoler er en vigtig og stærk dansk skoleform. Men det er helt afgørende, at de leverer skole på et fuldt demokratisk grundlag, hvor blandt andet ligestilling, frihed og folkestyre er i højsædet, skriver Riisager.

I juni kunne Berlingske skrive, at et svensk firma med stærke bånd til en islamisk organisation har købt Nordvest Privatskole. Skolen fik ifølge avisen sidste år næsten 12 millioner kroner i statstilskud.

Naser Khader er ikke helt tilfreds med svaret fra ministeren. Han kræver yderligere handling.

- Jeg siger ikke, man skal lukke skolen. Men man skal lukke for den offentlige kasse, indtil vi har klarhed over, hvad der er op og ned.

- Hvem står bag skolen? Hvad er ideologien? Der er mange ubesvarede spørgsmål, siger Khader.