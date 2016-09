Minister strammer greb om vekselkontorer efter hvidvask

Ifølge ham vil det give et mere intensivt tilsyn med de danske vekselkontorer, som de senere år har været præget af ganske mange lovbrud.

- Vi er fast besluttet på at få skabt ordnede forhold på dette område. Det skal være let at drive virksomhed i Danmark, men vi skal også sikre, at man kan have tillid til danske virksomheder, siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

I 2015 fik danske vekselkontorer over 100 påbud fra myndighederne og otte kontorer blev anmeldt til politiet for lovbrud. I 2016 er der indtil videre givet 30 påbud.

Ministeren vil også gøre det sværere at oprette et vekselkontor og stramme reglerne.

Det betyder, at et vekselkontor fremover skal godkendes af Finanstilsynet på baggrund af en række krav, før det kan etableres og udøve virksomhed.

Tilladelsen til at drive et vekselkontor skal samtidig kunne inddrages, hvis virksomheden ikke overholder lovgivningen.

- Vi skærper derfor nu tilsynet med vekselkontorer, som vi ved i en række tilfælde bruges til at hvidvaske penge fra økonomisk kriminalitet, lyder det fra ministeren.

I løbet af de seneste år, har det været en række sager, hvor vekselkontorer optræder i sager om hvidvask. Der er blandt andet blevet givet en bøde på 92 millioner kroner til vekselkontoret Uni Travel & Exchange i København.