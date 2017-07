Minister støtter stop for broløb efter timelange køer

Transportministeren påpeger, at Vejdirektoratet har strammet praksis for arrangementer på motorvejsnettet. Det sker, fordi trafikken voksede under Lillebælt Halvmarathon.

Vejdirektoratet stopper broløbet over Storebælt, og således kan man i september for sidste gang krydse Storebæltsbroen i motionsløbet.

Her opstod i maj timelange køer for trafikanterne, forklarer Ole Birk Olesen i en skriftlig kommentar.

- Jeg bakker op om den nye linje, fordi det er vigtigt at opretholde fri passage mellem landsdelene og på andre centrale strækninger, siger transportministeren og tilføjer:

- Og jeg har meddelt Sund & Bælt, at tilsvarende praksis gælder for de faste forbindelser - herunder Storebæltsbroen.

Han understreger, at der kan dispenseres i helt særlige tilfælde som Tour de France Grand Depart i Danmark.

Broløb Storebælt er afholdt fem gange med tre års mellemrum mellem hver.

I år forventer arrangørerne, at løber nummer 75.000 krydser broen.

Forbuddet rammer også Danmarks længste motionscykelløb Aarhus-København på 380 kilometer. Det oplyser Jens Veggerby, Veggerby Sport og Kultur, der står bag arrangementet.

- Vi har ellers fået tilladelse. Det er broerne, der forbinder Danmark, og jeg synes, det her er et rigtigt dårligt signal at sende, når Danmark ønsker at få Tour de France hertil, siger Jens Veggerby til TV 2.

Sund & Bælt oplyser til TV 2, at det kun er disse to motionsløb over Storebæltsbroen, der rammes af transportministerens forbud.

Foreningen Broløbet Storebælt er forundret over beslutningen.

- Det er klart, at det tager lidt længere tid at køre over broen, når der er broløb. Men med alle de tiltag, der er gjort, mener vi, at generne er minimale, siger formand Per Hansen.

- Det bør være muligt en gang hvert tredje år at afvikle Danmarks måske mest unikke løbebegivenhed.

Foreningen beder ministeren genoverveje sin beslutning.

Løbet foregår normalt ved, at den ene vejbane er spæret af, mens trafikken i begge retninger deles om de to spor i den anden vejbane.