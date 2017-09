Minister står fast: Slut med at google til eksamen

Gymnasieelever, der snyder til eksamen, er blevet for meget, og derfor sætter hun en stopper for, at der kan googles svar og andet godt frem på internettet til eksamen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) afviser forligsbrud ved at stoppe for internetadgang ved eksamen.

Ifølge ministeren er internetadgang ikke omfattet af forligsteksten.

- Hvorvidt der er fri adgang til internettet ved eksamener, er indføjet i tekster, som ikke ligger i aftalen. Det er noget, som ligger under ministeren. Det er ikke aftalestof, siger Riisager.

Ministeren skulle onsdag have haft et møde med forligspartierne for at diskutere straf for snyd. Men Socialdemokratiet, De Radikale og SF mødte ikke op.

De røde partier mener, at Riisager begår forligsbrud ved at slukke for internettet.

De nye regler vil have virkning for alle elever, der er begyndt på en gymnasial uddannelse efter 1. august 2017.