Minister skal ind i sag om defekte busser i Hjørring

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil have transportminister Ole Birk Olesen (LA) ind i sagen om den lange række af busser med alvorlige sikkerhedsfejl ved et fodboldevent i Hjørring.

Trafikordfører Kim Christiansen (DF) vil have et møde med ministeren efter sommerferien om de defekte busser.

- Vi vil ikke have, at der bliver gået på kompromis med trafiksikkerheden. I værste fald kan det ende med, at unge mennesker bliver slået ihjel, siger han til avisen.

Trafikordføreren mener blandt andet, at der skal være opstramninger i forbindelse med proceduren, når busser skal synes.

- Og så skal der være bøder, der gør ondt, hvis busserne ikke er i orden, siger han til avisen.

Ved Dana Cup, der er en af de største ungdomsfodboldturneringer i verden, foretog politiet i fire dage kontrol med de busser, som kørte deltagere rundt.

Flere end 60 busser blev kontrolleret. Ni fik klippet nummerpladerne, og knap 30 blev sendt til syn. Der var blandt andet problemer med bremser og nødudgange.

Transportordfører Rasmus Prehn (S) vil også have Ole Birk Olesen ind i sagen om de farlige busser.

- Det har været alarmerende med så mange fejl ved busserne, der er brugt til at fragte unge rundt ved Dana Cup. Der må være en smertegrænse, hvor håndbremsen trækkes, siger Rasmus Prehn til Nordjyske.

Det kan måske være nødvendigt at øge antallet af syn, mener Rasmus Prehn.

- Hvis ikke branchen selv gør noget for at forbedre situationen, så kan det være nødvendigt at øge antallet lovpligtige syn af busserne, siger han til avisen.

Hvis transportministeren ikke selv kommer med et udspil, vil han bede om et møde med Ole Birk Olesen og med Folketingets transportordførere.