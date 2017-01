Minister skærper kontrol med projekt for nye togsignaler

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) siger i en pressemeddelelse, at han tager kritikken alvorligt. Og at der allerede er iværksat en række tiltag for at imødekomme Rigsrevisionens anbefalinger:

- Der vil således blive gennemført en ekstern kvalitetssikring af tidsplaner og økonomi i den gennemførte replanlægning af signalprogrammet.

- Og jeg vil bede Banedanmark om at orientere forligskredsen om status på projektet og dets fremdrift på månedlig basis, siger Ole Birk Olesen.

Han fremhæver samtidig, at ledelsen i Banedanmark blev udskiftet i 2016. Og det var den nye ledelse, som "fik problemerne frem i lyset og håndteret dem".

- Men det ændrer ikke på, at vi fra ministeriets side vil se på, om der er behov for yderligere at skærpe det løbende tilsyn med Banedanmark, siger Ole Birk Olesen.

Ifølge ministeren har Banedanmark selv strammet kontrollen af leverancerne fra leverandørerne.

Banedanmark gennemfører ifølge ministeren også en strammere økonomistyring. Det skal sikre "den sammenhæng mellem aktivitet, tid og økonomi, som Rigsrevisionen i sin beretning efterspørger".